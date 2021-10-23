Skate America: порядок выступления дуэтов в ритм-танце
В составе сборной России на лед выйдут российские фигуристы Аннабель Морозов и Андрей Багин. Еще один дуэт — Тиффани Загорски и Джонатан Гуррейро — был заявлен на этап, но пара была вынуждена сняться из-за болезни партнерши.
Начало ритм-танца — 23.45 по московскому времени (23 октября). Следить за выступлениями спортсменов в прямом эфире можно на сайте «Первого канала».
Первая разминка
1. Аннабель Морозова — Андрей Багин (Россия) — 23.58
2. Мисато Коматсубара — Тим Колето (Япония)
3. Молли Сезанек — Егор Егоров (США)
4. Кэролайн Сусис — Шейн Фирус (Канада)
Вторая разминка
5. Наталья Калишек — Максим Сподырев (Польша)
6. Оливия Смарт — Адрия Диас (Испания)
7. Лоуренс Фурнье Бодри — Николай Соренсен (Канада)
8. Мэдисон Хаббелл — Захари Донохью (США)
9. Мэдисон Чок — Эван Бейтс (США)
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