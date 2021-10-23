Skate America: порядок выступления дуэтов в ритм-танце

В ночь с субботы на воскресенье, 24 октября, в рамках первого этапа «Гран-при» США в Лас-Вегасе дуэты покажут ритм-танцы.

В составе сборной России на лед выйдут российские фигуристы Аннабель Морозов и Андрей Багин. Еще один дуэт — Тиффани Загорски и Джонатан Гуррейро — был заявлен на этап, но пара была вынуждена сняться из-за болезни партнерши.

Начало ритм-танца — 23.45 по московскому времени (23 октября). Следить за выступлениями спортсменов в прямом эфире можно на сайте «Первого канала».

Первая разминка

1. Аннабель Морозова — Андрей Багин (Россия) — 23.58

2. Мисато Коматсубара — Тим Колето (Япония)

3. Молли Сезанек — Егор Егоров (США)

4. Кэролайн Сусис — Шейн Фирус (Канада)

Вторая разминка

5. Наталья Калишек — Максим Сподырев (Польша)

6. Оливия Смарт — Адрия Диас (Испания)

7. Лоуренс Фурнье Бодри — Николай Соренсен (Канада)

8. Мэдисон Хаббелл — Захари Донохью (США)

9. Мэдисон Чок — Эван Бейтс (США)