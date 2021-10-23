Skate America: порядок выступлений пар в произвольной программе
18:50
В ночь с 23 на 24 октября в Лас-Вегасе продолжится первый этап серии «Гран-при» Skate America.
Во второй соревновательный день спортивные пары выступят с произвольными программами. После короткой лидируют россияне Евгения Тарасова — Владимир Морозов, Александра Бойкова и Дмитрий Козловский занимают второе место.
Начало — 4.37 по московскому времени (24 октября). Следить за выступлениями спортсменов в прямом эфире можно на сайте «Первого канала».
Первая разминка
1. Эвелин Уолш — Трент Мишо (Канада)
2. Челси Лю — Дэнни О'Ши (США)
3. Алина Пепелева — Роман Плешков (Россия) — 5.01
4. Алекса Книрим — Брэндон Фрэйзер (США)
Вторая разминка
5. Джессика-Ноэль Калаланг — Брайан Джонсон (США)
6. Рику Миура — Рюичи Кихара (Япония)
7. Александра Бойкова — Дмитрий Козловский (Россия) — 5.39
8. Евгения Тарасова — Владимир Морозов (Россия) — 5.47
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