Skate America: расписание соревнований 24 октября
18:30
В ночь с 23 на 24 октября в Лас-Вегасе продолжится первый этап серии «Гран-при» Skate America.
Во второй соревновательный день спортивные пары и мужчины покажут свои произвольные программы, женщины — короткие, танцоры — ритм-танцы.
Следить за выступлениями спортсменов в прямом эфире можно на сайте «Первого канала».
Расписание дня
Танцы на льду, ритм-танец
23.51 Первый канал
Женщины, короткая программа
1.20 Первый канал
Пары, произвольная программа
4.37 Первый канал
Мужчины, произвольная программа
6.10 Первый канал
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