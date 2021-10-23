Skate America: расписание соревнований 24 октября

В ночь с 23 на 24 октября в Лас-Вегасе продолжится первый этап серии «Гран-при» Skate America.

Во второй соревновательный день спортивные пары и мужчины покажут свои произвольные программы, женщины — короткие, танцоры — ритм-танцы.

Следить за выступлениями спортсменов в прямом эфире можно на сайте «Первого канала».

Расписание дня

Танцы на льду, ритм-танец

23.51 Первый канал

Женщины, короткая программа

1.20 Первый канал

Пары, произвольная программа

4.37 Первый канал

Мужчины, произвольная программа

6.10 Первый канал