Фигурное катание
Новости
Чемпионат мира Командный чемпионат мира Чемпионат Европы Зачет Гран-при Гран-при
Новости   //    Фигурное катание

Skate America: расписание соревнований 24 октября

18:30
Александра Трусова. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Александра Трусова. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
В ночь с 23 на 24 октября в Лас-Вегасе продолжится первый этап серии «Гран-при» Skate America.

Во второй соревновательный день спортивные пары и мужчины покажут свои произвольные программы, женщины — короткие, танцоры — ритм-танцы.

Следить за выступлениями спортсменов в прямом эфире можно на сайте «Первого канала».

Расписание дня

Танцы на льду, ритм-танец

23.51 Первый канал

Женщины, короткая программа

1.20 Первый канал

Пары, произвольная программа

4.37 Первый канал

Мужчины, произвольная программа

6.10 Первый канал

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Читайте также
История подвига Веденина: советский лыжник уничтожил норвежца и не подчинился японскому императору
На свадьбе российского экс-сенатора в Италии невеста станцевала на стуле
0