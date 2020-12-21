Чемпионат России по фигурному катанию: где смотреть трансляции бесплатно и расписание соревнований

Главный старт сезона в российском фигурном катании — чемпионат страны — пройдет с 24 по 27 декабря в Челябинске.

На чемпионате России-2021 должны выступить лучшие фигуристы страны, однако из-за травм и болезней список участников теряет нескольких звезд.

Традиционно наибольшим интересом пользуются соревнования женщин. Здесь ожидается дуэль группы Этери Тутберидзе со школой Евгения Плющенко: «ангелами» стали несколько спортсменок с катка «Хрустальный», главные из них — Александра Трусова и Алена Косторная. Звезды школы Тутберидзе — чемпионка страны Анна Щербакова и Камила Валиева. В этот спор также способны вмешаться две ученицы Алексея Мишина — Елизавета Туктамышева и Анастасия Гулякова.

Трансляции всех соревнований чемпионата России-2021 можно смотреть онлайн на сайте Первого канала www.1tv.ru. Телекомпания показывает турнир на эксклюзивной основе, в том числе церемонию открытия, награждение и показательные выступления. Ряд соревнований также будут показаны в прямом эфире на ТВ.

Чемпионат России по фигурному катанию-2021. Расписание соревнований, время начала программ и трансляции Первого канала

24 декабря, четверг

12.00. Мужчины. Короткая программа (сайт, прямой эфир ТВ — с 13.50)

14.50. Танцы на льду. Ритм танец (сайт)

17.15. Церемония открытия (сайт)

18.00. Пары. Короткая программа (сайт)

25 декабря, пятница

11.30. Танцы на льду. Произвольный танец (сайт)

14.15. Мужчины. Произвольная программа (сайт, прямой эфир ТВ — с 15.15)

17.20. Женщины. Короткая программа (сайт, прямой эфир ТВ — с 18.40)

26 декабря, суббота

14.30. Пары. Произвольная программа (сайт)

17.00. Женщины. Произвольная программа (сайт, прямой эфир ТВ)

27 декабря, воскресенье

11.00. Награждение (сайт)

12.00. Показательные выступления (сайт, на ТВ — запись с 17.05)

Олимпийская чемпионка, чемпионка мира и Европы Алина Загитова пропускает сезон. Фигуристка после побед на всех возможных крупных турнирах приостановила карьеру в декабре 2019 года и с тех пор участвует в шоу, выступает с показательными номерами и попробовала себя в роли ведущей популярного проекта Первого канала «Ледниковый период» (в субботу, 26 декабря, будет показан финал сезона).

Двукратная чемпионка мира и Европы, вице-чемпионка Игр Евгения Медведева после возвращения на каток Тутберидзе из-за проблем со здоровьем не приняла участия ни в одном старте — полностью пропустила Кубок России и московский этап «Гран-при». Ожидается, что фигуристка выйдет на лед в заключительный день чемпионата России и примет участие в показательных выступлениях.