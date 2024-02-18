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Сегодня, 12:49

Фигуристы Артемьева и Брюханов высказались о борьбе за золото в парном катании

Михаил Скрыль
Корреспондент
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Фигуристы Юлия Артемьева и Антон Брюханов прокомментировали выступление в парном катании на Спартакиаде сильнейших спортсменов в Магнитогорске и ответили на вопрос о борьбе за золотые медали.

— Мы, безусловно, рады, что получилось почти целостно собрать две программы: короткую и произвольную. Но все равно еще есть, над чем работать. Мелочи, нюансы. Будем исправлять их, — сказал Брюханов.

— Я ехала, наслаждаясь программой. Даже не исполнением элементов, а больше компонентной частью. Старалась представлять образ, — добавила Артемьева.

— Что нужно, чтобы побороться за первое-второе места и обыгрывать пары, которые сегодня будут выше вас? — вопрос фигуристам.

— Улучшать компоненты, скатываемость. Превосходство в большей степени заключается в уровне катания. Оно гораздо выше. Надо к этому стремиться, — ответил Брюханов

— Это реально, если поставить такую цель на следующий сезон?

— Да, — сказала Артемьева.

Артемьева и Брюханов набрали 218,70 балла по сумме двух программ и заняли итоговое третье место в соревновании спортивных пар. Победителями стали Анастасия Мишина и Александр Галлямов (239,11). Серебряные медали завоевали Александра Бойкова и Дмитрий Козловский (230,79).

Турнир фигуристов на Всероссийской спартакиаде 2024: все, что нужно знать

Фигурное катание
Всероссийская Спартакиада 2024
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