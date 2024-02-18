Фигуристы Мишина и Галлямов стали победителями Спартакиады сильнейших

Фигуристы Анастасия Мишина и Александр Галлямов заняли первое место в соревновании спортивных пар на Всероссийской Спартакиаде 2024 в Магнитогорске.

По сумме двух программ спортсмены набрали 239,11 балла. Мишина и Галлямов — действующие чемпионы России. Также они являются бронзовыми призерами Олимпийских игр, чемпионами мира и Европы.

Вторыми на Спартакиаде сильнейших стали Александра Бойкова и Дмитрий Козловский (230,79). На третьей позиции расположились Юлия Артемьева и Алексей Брюханов (218,70).

Турнир фигуристов на Всероссийской спартакиаде 2024: все, что нужно знать

Всероссийская спартакиада 2024

Пары. Произвольная программа. Топ-3

1. Анастасия Мишина — Александр Галлямов — 157,65

2. Александра Бойкова — Дмитрий Козловский — 152,78

3. Юлия Артемьева — Алексей Брюханов — 141,39

Итоговое положение

1. Анастасия Мишина — Александр Галлямов — 239,11

2. Александра Бойкова — Дмитрий Козловский — 230,79

3. Юлия Артемьева — Алексей Брюханов — 218,70