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Сегодня, 12:43

Фигуристы Мишина и Галлямов стали победителями Спартакиады сильнейших

Алина Савинова
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Фигуристы Анастасия Мишина и Александр Галлямов.
Анастасия Мишина и Александр Галлямов.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
Анастасия Мишина и Александр Галлямов.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
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Фигуристы Анастасия Мишина и Александр Галлямов заняли первое место в соревновании спортивных пар на Всероссийской Спартакиаде 2024 в Магнитогорске.

По сумме двух программ спортсмены набрали 239,11 балла. Мишина и Галлямов — действующие чемпионы России. Также они являются бронзовыми призерами Олимпийских игр, чемпионами мира и Европы.

Вторыми на Спартакиаде сильнейших стали Александра Бойкова и Дмитрий Козловский (230,79). На третьей позиции расположились Юлия Артемьева и Алексей Брюханов (218,70).

Турнир фигуристов на Всероссийской спартакиаде 2024: все, что нужно знать

Всероссийская спартакиада 2024

Пары. Произвольная программа. Топ-3

1. Анастасия Мишина — Александр Галлямов — 157,65

2. Александра Бойкова — Дмитрий Козловский — 152,78

3. Юлия Артемьева — Алексей Брюханов — 141,39

Итоговое положение

1. Анастасия Мишина — Александр Галлямов — 239,11

2. Александра Бойкова — Дмитрий Козловский — 230,79

3. Юлия Артемьева — Алексей Брюханов — 218,70

Фигурное катание
Всероссийская Спартакиада 2024
Анастасия Мишина/Александр Галлямов
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