Козловский: «В прошлом сезоне Мишина и Галлямов нам давали выиграть. В этом мы проигрываем сами»

Фигурист Дмитрий Козловский прокомментировал серебро в паре с Александрой Бойковой на Спартакиаде 2024.

— Никакой потери концентрации, прокат шел хорошо. Максимально глупая, позорная ошибка на поддержке. Учитывая, что прокат шел хорошо, это вдвойне обидно.

Сезон получился смазанный, и концовка тоже. Но лучше ошибиться на внутреннем старте, чем на международном.

Бойкова: «Мы сейчас проигрываем своими ошибками. Катали бы мы без ошибок — результат был бы непредсказуемее. Ошибки в основном с моей стороны. Чтобы их исправить, нужно будет межсезонье», — сказала фигуристка".

Козловский: «В прошлом сезоне нам дали выиграть соревнования, не то мы их сами выиграли. В этом была возможность побеждать с чистыми прокатами, но мы ее не реализовали. В прошлом сезоне — нет».

Козловский и Бойкова набрали 230,79 балла. Первое место заняли Анастасия Мишина и Александр Галлямов — 239,11.