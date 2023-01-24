Фигуристы Алиев, Игнатов и Даниелян примут участие в чемпионате Санкт-Петербурга
Чемпион Европы Дмитрий Алиев, двукратный победитель финала Кубка России Макар Игнатов и серебряный призер чемпионата Европы Артур Даниелян примут участие в чемпионате Санкт-Петербурга, сообщил тренер спортсменов Евгений Рукавицын.
«Дима, Макар и Артур Даниелян примут участие в чемпионате Санкт-Петербурга, — цитирует Рукавицына ТАСС. — Даниелян будет кататься вне конкурса».
Чемпионат Санкт-Петербурга пройдет с 28 по 29 января.
Даниелян в конца августа 2022 года переехал в Санкт-Петербург, где начал тренироваться в группе Рукавицына.
Источник: ТАСС
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