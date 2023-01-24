Фигурное катание
Новости
Гран-при России Чемпионат России Гран-при Чемпионат мира
Главная
Фигурное катание

Сегодня, 16:00

Медведева ответила на вопрос об участии в турнире по шоу-программам

Артем Калинин
Шеф отдела эксклюзивной информации
Максим Алланазаров
Заместитель главного редактора
Читать «СЭ» в Telegram Дзен
Евгения Медведева.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Двукратная чемпионка мира и Европы Евгения Медведева в интервью «СЭ» ответила на вопрос об участии в турнире по шоу-программам. Она также добавила, что думает о новых постановках.

— Евгения, если говорить о фигурном катании — можно вопрос в лоб? Вы будете участвовать в мартовском турнире по шоу-программам?

— Еще не знаю, буду ли участвовать. Ближе к делу посмотрим.

— Есть ли у вас идея показать на льду что-то новое?

— Все программы, которые у меня когда-либо были, аудитория уже видела. Я планирую на межсезонье что-то поставить. «Кармен» и «Грация» — уже поднакатанные программы, поэтому хочется новенького. Но пока еще не придумала. Просто не стоит прямо сейчас остро вопрос подготовить новую программу.

Открытый турнир по шоу-программам пройдет в Москве с 18 по 19 марта. В нем могут принять участие как действующие спортсмены, так и бывшие.

Евгения Медведева. «Меня тянет в сторону классики, а не экстравагантных образов». Медведева — об экспериментах Валиевой и Косторной

Фигурное катание
Евгения Медведева
0
Читайте также
«У Макдэвида должна быть своя лига». Интервью Клима Костина — главного открытия сезона НХЛ
«Шашилов написал на меня докладную. До сих пор не известно за что». Рассказ звезды нашего биатлона
Девушка выжила после падения с 16-го этажа в Московской области
Песков оценил идею Эстонии закрыть Финский залив для России
Зеленский одобрил увольнение замглавы своего офиса
Адвокат оценил вероятность удовлетворения просьбы Ефремова о смене наказания
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Фигуристы Алиев, Игнатов и Даниелян примут участие в чемпионате Санкт-Петербурга

Медведева — о Валиевой в образе «Уэнсдэй»: «Это и попадание в образ, и в музыку»
Реклама
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры
Новости
RSS RSS
Все новости