Госпитализированный фигурист Костомаров находится в сознании

Олимпийский чемпион в танцах на льду Роман Костомаров отключен от аппарата ЭКМО и находится в сознании. Впрочем, о прогнозах по восстановлению говорить преждевременно, сообщает ТАСС.

«Костомаров в сознании, — сказал собеседник агентства. — Его отключили от ЭКМО. Пока никого не пускают в палату, кроме самых близких родственников. И то, как правило, отказывают. Идет восстановление организма, сохраняется высокая температура. Есть определенные проблемы со здоровьем, которому нанесен серьезный ущерб. Но динамика положительная. Пока рано говорить о прогнозах по восстановлению, это может занять длительное время».

10 января Костомаров попал в реанимацию с пневмонией. Позднее стало известно, что 45-летний россиянин находится в больнице в Коммунарке и его подключили к аппарату ЭКМО.

Костомаров завершил карьеру после Олимпиады 2006 года в Турине. Он является заслуженным мастером спорта России и трехкратным чемпионом страны. Костомаров выступал в паре с Татьяной Навкой. Они вместе становились олимпийскими чемпионами в 2006 году, а также дважды выигрывали чемпионат мира и трижды — чемпионат Европы.