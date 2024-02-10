Косторную прооперируют на следующей неделе

Фигуристке Алене Косторной предстоит пройти операцию в середине следующей недели после травмы плеча, сообщил ее тренер Сергей Росляков.

«У Алены долгое время болело плечо, причем от нагрузок боли постоянно усиливались. Исследование МРТ показало, что в суставе действительно имеются проблемы, которые без хирургического вмешательства могут стать критическими», — цитирует тренера RT.

Из-за повреждения спортсменка пропустит Всероссийскую спартакиаду сильнейших 2024, где она должна была выступать в паре с Георгием Куницей.