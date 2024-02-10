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10 февраля, 09:14

Юрист Пацев: «В деле Валиевой я тоже не верю в версию с десертом»

Дмитрий Кузнецов
Обозреватель
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Российский спортивный юрист Артем Пацев в эфире «СЭ» выразил свое отношение к мотивировочной части решения CAS по делу российской фигуристки Камилы Валиевой.

— После того, как коллегия арбитров подробно расписала показания свидетелей, я понимаю, почему они не поверили в версию с десертом. У меня сомнений не осталось — я в эту версию тоже не верю, я бы ее тоже не принял. На такой базе никакого доверия к стороне спортсменки не было бы. Хотя арбитры приняли жесткое решение и пытались скрасить впечатление от того, что менялась версия, выдавали Валиевой реверансы. И я изначально думал, что наказание будет два года или даже меньше.

Возможно, смена версий защиты связана со сменой юристов — четыре разные команды представляли спортсменку. Но из-за этого она выглядела непоследовательной в показаниях. И в итоге счет на табло — перед арбитрами на столе лежала версия, которая изменялась в зависимости от поступления новых научных данных, — заявил Пацев.

7 февраля CAS опубликовал мотивировочную часть по делу Валиевой. Спортсменка заявила, что запрещенное вещество попало в ее организм через десерт.

Фигурное катание
Камила Валиева
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