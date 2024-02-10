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Допинг

10 февраля, 10:03

Спортивный юрист назвала странность в защите Валиевой, из-за которой фигуристка не могла защитить золотую олимпийскую медаль

Дмитрий Кузнецов
Обозреватель
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Руководитель спортивной практики компании «Клевер Консалт» Анна Анцелиович в эфире «СЭ» рассказала, можно ли было сохранить золотую олимпийскую медаль командного турнира.

— Обычно наказание отсчитывается с даты вынесения решения, то есть должно было начаться с января 2024 года. А тут приняли решение отсчитывать срок с даты взятия пробы в 2021 году. Что это значит? Если бы дисквалификацию отсчитывали с 2024-го, автоматически аннулировался бы только результат чемпионата России, так как на нем спортсмен достиг результата под воздействием запрещенной субстанции, нечестно. Но остальные результаты отменяются, только если принцип справедливости не требует иного. И здесь ISU и CAS понимали, что вступают на скользкую дорожку, потому что Камила много тестировалась, все пробы были чистыми. Можно было поспорить за медаль. В Пекин она приехала чистой, на чемпионат Европы. И есть много случаев, когда такие результаты оставляют в силе — согласно принципу справедливости.

Поэтому срок отсчета дисквалификации оказался очень важен. Хороший вариант для Камилы был бы — два года с вынесения решения плюс оставление результатов. Но самое интересное — позицию о дисквалификации задним числом поддержала команда Камилы, они тоже попросили дать наказание с более раннего срока. Надеюсь, юристы сработали правильно — и озвучили спортсменке эту дилемму. Мы всегда говорим клиентам — если у вас есть важные для вас результаты, давайте просить дисквалификацию с момента вынесения решения. А юристы Валиевой просили и то, и другое — и оставить результаты, и считать срок со взятия пробы. CAS им четко сказал, что так нельзя. Принцип справедливости в таком случае не действуют, аннулируются просто все результаты, подпадающие под срок дисквалификации, — заявила Анцелиович.

29 января CAS опубликовал решение по делу Валиевой: спортсменка была дисквалифицирована на четыре года. Ее результаты с этой даты аннулированы. Международный союз конькобежцев (ISU) объявил, что после вычета результата Валиевой в командном турнире на Олимпиаде-2022 в Пекине сборная России лишилась золотых медалей и опустилась на третью строчку.

Фигурное катание
Камила Валиева
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