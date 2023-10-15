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Сегодня, 11:04

Фигуристка Синицына сломала ногу на контрольных прокатах

Руслан Минаев
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Ксения Синицына.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Фигуристка Ксения Синицына сломала ногу на контрольных прокатах и пропустит этап Гран-при России в Омске. Спортсменка получила перелом плюсневой кости стопы.

«К сожалению, пропускаю (омский этап). Та травма, которую я получила на тренировке перед произвольной программой во время прокатов, оказалась переломом плюсневой кости стопы. Сейчас восстанавливаюсь, на этой неделе планирую приступить к тренировкам на льду», — цитирует Синицыну РИА «Новости Спорт».

Контрольные прокаты сборной России: основная информация

Источник: РИА
Ксения Синицына
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