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Сегодня, 04:21

Тарасова: «Петросян откатала свою короткую программу очень хорошо»

Сергей Разин
корреспондент
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Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова подвела итоги коротких программ у мужчин и женщин на этапе Гран-при России в Уфе.

«Аделия откатала свою короткую программу очень хорошо. Мне кажется, что реальной конкуренции у нее на этом этапе нет. Мне понравилась Фролова, очень интересная девочка, но, конечно, ей по физическим данным не сравниться с Аделией Петросян, которая на голову выше всех и выглядит здесь непобедимой», — приводит слова Тарасовой ТАСС.

14 октября мужчины и женщины представили свои короткие программы на первом этапе Гран-при России по фигурному катанию сезона-2023/24.

У женщин победительницей короткой программы с результатом 84,38 балла стала Аделия Петросян. Второй стала Анна Фролова (73,39), третьей — Елизавета Куликова (65,64).

Фигуристы выступят с произвольными программами 15 октября.

Источник: https://tass.ru/sport/19014989
Аделия Петросян
Татьяна Тарасова
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