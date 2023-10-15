Тарасова: «Петросян откатала свою короткую программу очень хорошо»

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова подвела итоги коротких программ у мужчин и женщин на этапе Гран-при России в Уфе.

«Аделия откатала свою короткую программу очень хорошо. Мне кажется, что реальной конкуренции у нее на этом этапе нет. Мне понравилась Фролова, очень интересная девочка, но, конечно, ей по физическим данным не сравниться с Аделией Петросян, которая на голову выше всех и выглядит здесь непобедимой», — приводит слова Тарасовой ТАСС.

14 октября мужчины и женщины представили свои короткие программы на первом этапе Гран-при России по фигурному катанию сезона-2023/24.

У женщин победительницей короткой программы с результатом 84,38 балла стала Аделия Петросян. Второй стала Анна Фролова (73,39), третьей — Елизавета Куликова (65,64).

Фигуристы выступят с произвольными программами 15 октября.