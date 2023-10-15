Российский фигурист Андрей Мозалев раскрыл, почему приехал на Гран-при без основного тренера

Российский фигурист Андрей Мозалев ответил на вопрос корреспондента «СЭ» о том, почему приехал на этап Гран-при в Уфу без тренера Кирилла Давыденко. Мозалев стал третьим.

— Почему нет Кирилла Анатольевича? Он меня спрашивал, как мне лучше, с кем. Я ответил, что с Денисом Луниным. Просто... для разнообразия. Я все время с Кириллом Анатольевичем, с Кириллом Анатольевичем... Некоторые судьи не поняли костюм, были такие. Хотелось им сказать — а что, сразу все понятно должно быть? Интереснее же, когда постепенно с каждым стартом будет раскрываться. А так — сразу с первого старта все понятно, и дальше то же самое. У меня есть либретто. На балет тоже когда прихожу, я не сразу все понимаю. (улыбается) Но костюм доработали.

Ощущение, что что-то надо менять в жизни, есть. Я осознаю, что прошлый сезон не получился, и это меня раздражает. Поэтому я работаю над новыми подходами в тренировках, читаю книги. По психологии в том числе, фантастике — Стивена Кинга, например, — сказал Мозалев.