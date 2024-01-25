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Фигуристка Симонова пробудет в больнице до 26 января после падения на турнире в Москве

Руслан Минаев
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Фигуристка Мария Симонова пробудет в больнице до 26 января после падения во время турнира в Москве.

«Конечно, Маша уже рвется на лед, но как минимум до завтра она останется в больнице, да и потом еще некоторое время ей надо побыть дома. Надо ли было докатывать программу? Я задала им этот вопрос — ведь этот турнир не был отборочным, он был не так важен. Но они в один голос сказали: надо», — цитирует ТАСС маму 14-летней спортсменки Ирину Симонову.

Ранее в Федерации фигурного катания на коньках Москвы рассказали, что Симоновой диагностировали сотрясение мозга.

Несмотря на болезненное падение, фигуристка решила продолжить выступление. Пара завершила программу, получив 42,51 балла. После выступления Симонову увели под руки.

Источник: ТАСС
Фигурное катание
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