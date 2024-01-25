Участница проекта «Большие девочки» рассказала, кого из фигуристок Тутберидзе ставила ей в пример

Амина Усманилаева, участница проекта «Большие девочки», рассказала, какой совет заслуженного тренера России по фигурному катанию Этери Тутберидзе ей запомнился больше всего.

«Когда мы были в Ледовом дворце, она говорила о Липницкой — ставила в пример как человека, которому удалось побороть зависимости и решить проблемы со своим весом. Я очень прислушивалась к тому, что говорила Этери Георгиевна, ведь этот человек столько олимпийских чемпионов воспитал, столько девочек приучил к дисциплине! Нельзя пропускать мимо ушей слова такой персоны. Любое ее мимолетное высказывание считывалось как совет», — цитирует Усманилаеву Sport24.

Тутберидзе стала новой ведущей программы «Большие девочки» на телеканале «Пятница». В этом реалити-шоу полные девушки в течение трех месяцев проходят психологические и физические испытания, чтобы обрести стройное тело.