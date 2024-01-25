Фигурное катание
Новости
Гран-при России Чемпионат России Гран-при Чемпионат мира
Главная
Фигурное катание

Сегодня, 16:56

Участница проекта «Большие девочки» рассказала, кого из фигуристок Тутберидзе ставила ей в пример

Алина Савинова
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Амина Усманилаева, участница проекта «Большие девочки», рассказала, какой совет заслуженного тренера России по фигурному катанию Этери Тутберидзе ей запомнился больше всего.

«Когда мы были в Ледовом дворце, она говорила о Липницкой — ставила в пример как человека, которому удалось побороть зависимости и решить проблемы со своим весом. Я очень прислушивалась к тому, что говорила Этери Георгиевна, ведь этот человек столько олимпийских чемпионов воспитал, столько девочек приучил к дисциплине! Нельзя пропускать мимо ушей слова такой персоны. Любое ее мимолетное высказывание считывалось как совет», — цитирует Усманилаеву Sport24.

Тутберидзе стала новой ведущей программы «Большие девочки» на телеканале «Пятница». В этом реалити-шоу полные девушки в течение трех месяцев проходят психологические и физические испытания, чтобы обрести стройное тело.

Источник: https://sport24.ru/figureskating/news-615021-uchastnitsa-proyekta-bolshiye-devochki-rasskazala-kakoy-sovet-tutberidze-zapomnilsya-yey-bolshe-vsego
Фигурное катание
Этери Тутберидзе
1
0
Читайте также
Губернатор Тамбовской области рассказал о командире сбитого Ил-76
Подпольщики рассказали о ликвидации более 130 боевиков РДК и ВСУ под Харьковом
В Первоуральске умер младенец, пока родители отмечали месяц с его дня рождения
The Telegraph указала на отсутствие возможностей получения Киевом A-10 от США
Популярное видео
Козловский и Галлямов: обращение к ISU, рифмы, судейство
Аделия Петросян: чемпионат России, произвольная программа
Софья Муравьева: чемпионат России, произвольная программа
Камила Валиева: чемпионат России, произвольная программа
Мишина/Галлямов: чемпионат России, произвольная программа
Бойкова/Козловский: чемпионат России, произвольная программа
Чикмарева/Янченков: чемпионат России, произвольная программа
Камила Валиева: чемпионат России, короткая программа
Аделия Петросян: чемпионат России, короткая программа
Софья Муравьева: чемпионат России, короткая программа
Евгений Семененко: чемпионат России, произвольная программа
Владислав Дикиджи: чемпионат России, произвольная программа
Петр Гуменник: чемпионат России, произвольная программа
Степанова/Букин: чемпионат России, произвольный танец
Худайбердиева/Базин: чемпионат России, произвольный танец
Хавронина/Нарижный: чемпионат России, произвольный танец
Мишина/Галлямов: чемпионат России, короткая программа
Бойкова/Козловский: чемпионат России, короткая программа
Косторная/Куница: чемпионат России, короткая программа
Владислав Дикиджи: чемпионат России, короткая программа
Евгений Семененко: чемпионат России, короткая программа
Дмитрий Алиев: чемпионат России, короткая программа
Александра Степанова/Иван Букин: чемпионат России, ритм-танец
Елизавета Худайбердиева/Егор Базин: чемпионат России, ритм-танец
Софья Леонтьева/Даниил Горелкин: чемпионат России, ритм-танец
Костомаров и Навка повторили олимпийский номер
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Технический комитет ISU намерен упростить программы фигуристов

Наши в НХЛ

Новости
RSS RSS
Все новости