Дрозд — о смене партнерш: «Люди не знают факторов, которые послужили причиной расставания»

Российский фигурист Павел Дрозд в интервью «СЭ» рассказал о причинах, по которым он за карьеру в танцах на льду сменил шесть разных партнерш.

«Не могу сказать, что их было много... Этому скорее придается большое значение в интернете. К сожалению, так сложилась жизнь, что со многими бывшими партнершами в итоге приходилось расставаться. Но я ни о чем не жалею. Период турбулентности, как принято называть его в прессе, у меня закончился, и я очень рад, что он заканчивается сотрудничеством с Лизой. Это мое счастье и моя отрада. Конечно же, был тяжелый период. Но так складывались обстоятельства... В основном все по причине здоровья, и приходилось начинать путь заново уже с другими девушками.

Мы все взрослые люди. Конечно, когда какие-то мнения высказываются, совершенно не понимая всех обстоятельств, это неправильно. Люди не знают ни тех факторов, которые послужили причиной расставания, ни дальнейших перспектив. Когда люди просто берут и огульно высказываются так, как они думают. Конечно же, это неправильно. У меня по жизни другое воспитание. Никогда нельзя высказывать свое мнение о других людях, пока ты не посмотришь на их ситуацию со всех сторон и не изучишь вопрос, по которому хочешь высказаться.

Конечно же, было неприятно, но у нас у всех есть свои цели и задачи. И если обращать внимание на все, что говорят вокруг, то так бы я давно и закончил с фигурным катанием. А у меня теперь есть Лиза, и мы с ней катаемся. И уверен, что будем достигать с ней больших высот. Наши главные победы еще впереди", — сказал Дрозд.

Отметим, что сейчас спортсмен выступает в паре с Елизаветой Шанаевой. Ранее Павел катался в дуэте с Анжеликой Абашкиной, Ксенией Конкиной, Аллой Лободой, Анастасией Сафроновой и Валерией Подлазовой.