Фигуристка Цибинова перешла из одиночного в парное катание

Российская фигуристка Ксения Цибинова рассказала, что решила перейти в парное катание. Ранее она тренировалась в группе Сергея Давыдова.

«Дорогие болельщики! Да, я действительно перешла в парное катание, в команду Нины Мозер. Внесу небольшую поправку: моими тренерами являются Филипп Тарасов и Дмитрий Зобнин!

Хочу сказать большое спасибо всей команде Сергея Давыдова за проделанную работу и большой вклад в меня. Также благодарю всех, кто меня поддерживает в новом начинании, местами за хейт. А я продолжаю работать дальше и буду стараться радовать всех, кто за меня болеет. Всех с Новым годом и Рождеством», — написала Цибинова в Instagram.

На чемпионате России-2021 в Челябинске фигуристка заняла 8-е место. В финале Кубка страны она заняла 7-ю позицию.