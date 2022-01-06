«Нравится делать на льду что-то новое». Трусова рассказала, что ее мотивирует в фигурном катании
Российская фигуристка Александра Трусова рассказала о своей мотивации заниматься фигурным катанием.
«Откуда у меня столько энергии? Думаю, что она у меня с рождения, — приводит слова Трусовой CGTN. — Она внутри меня. Даже в детстве всегда мотивировала лишь одна вещь: побеждать, побеждать и побеждать.
Меня привели в фигурное катание в четыре года, и я сразу влюбилась в этот вид спорта. Необходимо показывать максимум потенциала, то, на что ты способен в данный момент. Даже когда я проигрываю, когда случаются неудачи, я приобретаю огромный опыт. Именно это побуждает меня двигаться вперед.
Если у меня есть цель, например, исполнить четыре четверных в одной программе, я добиваюсь этого и решаюсь на пять четверных. Я знаю, что в мире всего три или четыре фигуриста, которые могут прыгнуть пять четверных, и пытаюсь не отстать от них. Мне нравится делать на льду что-то новое. Всякий раз я поднимаю планку все выше и выше и поэтому могу достичь более высоких целей».
17-летняя Трусова является бронзовым призером чемпионата мира 2021 года, также в ее активе бронза чемпионата Европы 2020 года. Россиянка — первая в истории фигуристка, которая на официальных стартах исполнила четверные лутц, тулуп и флип.
В этом сезоне на контрольных прокатах в Челябинске Трусова впервые в истории сделала пять четверных в одной программе.
Дополнительная информация:
https://news.cgtn.com/news/2022-01-06/Alexandra-Trusova-talks-Beijing-2022-Winter-Olympics-16Bnyb9kNzO/index.html
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