Фигуристка Боброва рассказала, что у нее никогда не было травм

Российская фигуристка Екатерина Боброва рассказала, что в спорте у нее никогда не было травм.

«Звучит неправдоподобно, конечно, но это так. Колени, спина, сотрясения — это все не про меня. Но были, как же назвать их, недоразумения. Например, ударилась подбородком об лед и рассекла его. Порезала коньком икру при падении так, что пришлось зашивать не только кожу, но и мышцу. Опять же коньком резала палец. Палец на месте, правда, теперь не разгибается.



Можно сказать, что мне повезло. Но если подумать, то сказала бы, что я очень тщательно старалась следить за своим телом. Как только что-то начинало подрывать или становилось некомфортно, сразу обращалась к врачу либо закачивала это место. Ведь если что-то болит, значит там слабость. И таким нехитрым способом смогла избежать профессиональных травм», — написала Боброва.