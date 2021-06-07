Москвина: «Программы Бойковой и Козловского на олимпийский сезон готовы»

Тренер Тамара Москвина заявила, что программы бронзовых призеров чемпионата мира по фигурному катанию в соревнованиях спортивных пар Александры Бойковой и Дмитрия Козловского на олимпийский сезон готовы.

«Отпуск у всех закончился, сейчас мы находимся в режиме ежедневной работы, погода в Сочи способствует — дожди, спасались либо на катке, либо в зале, — рассказала Москвина ТАСС. — Программы кому-то уже поставлены, кому-то делаем. У Саши Бойковой и Димы Козловского программы готовы, но пока, считаю, рано их раскрывать. У Насти Мишиной и Саши Галлямова они в процессе подготовки».

Бойкова и Козловский являются действующими чемпионами Европы. На последнем чемпионате России в Челябинске фигуристы стали серебряными призерами. Мишина и Галлямов — чемпионы мира в Стокгольме, на чемпионате России пара стала четвертой.