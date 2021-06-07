Нугуманова: «Карьера фигуристки длится лет до 19»
10:33
Россиянка Елизавета Нугуманова попыталась объяснить, почему карьеры спортсменов в фигурном катании длятся не очень долго.
«Карьера фигуристки вообще длится лет до 19. Девочки все очень рано уходят, потому что взрослеют, тяжело кататься. Но я еще держусь.
Фигурным катанием заниматься очень дорого, потому что коньки стоят очень дорого. Но я уже вхожу в состав сборной России, в состав сборной Санкт-Петербурга, и полностью мой инвентарь оплачивает Академия фигурного катания. То есть мне это выходит бесплатно», — сказала Нугуманова в интервью YouTube-каналу «Удалой».
18-летняя Нугуманова — бронзовый серебряный и бронзовый призер этапов «Гран-при» среди юниоров.
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