Нугуманова: «Карьера фигуристки длится лет до 19»

Россиянка Елизавета Нугуманова попыталась объяснить, почему карьеры спортсменов в фигурном катании длятся не очень долго.

«Карьера фигуристки вообще длится лет до 19. Девочки все очень рано уходят, потому что взрослеют, тяжело кататься. Но я еще держусь.

Фигурным катанием заниматься очень дорого, потому что коньки стоят очень дорого. Но я уже вхожу в состав сборной России, в состав сборной Санкт-Петербурга, и полностью мой инвентарь оплачивает Академия фигурного катания. То есть мне это выходит бесплатно», — сказала Нугуманова в интервью YouTube-каналу «Удалой».

18-летняя Нугуманова — бронзовый серебряный и бронзовый призер этапов «Гран-при» среди юниоров.