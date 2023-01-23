Фигурное катание
Новости
Гран-при России Чемпионат России Гран-при Чемпионат мира
Главная
Фигурное катание

Сегодня, 17:37

Загитова о Кубке Первого канала: «Нереальные эмоции — несколько дней переживаний и долгожданная победа»

Загитова прокомментировала победу на Кубке Первого канала
Руслан Минаев
Читать «СЭ» в Telegram Дзен
Алина Загитова.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Фигуристка Алина Загитова прокомментировала победу своей команда «Красная машина» на Кубке Первого канала.

«Это просто нереальные эмоции! Несколько дней в таком напряжении, переживаешь за каждого члена команды, и вот она, долгожданная победа.

Хочу сказать огромное спасибо моим ребятам, они выкладывались на все 200 процентов. У нас впереди еще не одна победа.

Команда «Нас не догонят», вы тоже большие молодчинки, благодарю за то, что держали в тонусе и не давали расслабляться.

Отдельное внимание хочу уделить нашим болельщикам! Ваша поддержка — это то, из-за чего получать кубок было в сто раз приятнее», — написала Загитова в своем Telegram-канале.

В соревнованиях одиночниц участницы из команды Загитовой набрали на 40 баллов больше, чем фигуристки команды Камилы Валиевой.

Финальный счет: «Красная машина» — «Нас не догонят» — 2344,24: 2275,42.

«Красная машина» выиграла турнир третий год подряд, дважды капитаном была Загитова, еще один раз она была пресс-атташе команды.

Фигурное катание
Алина Загитова
0
Читайте также
Роналду потребует от бывшего клуба 19,6 миллиона евро. Похоже, эти деньги он должен был получить незаконно
Рублев спас невероятный матч. Отыгрался в концовке в безнадежной ситуации
Uniqlo может оставить в России до пяти магазинов
Верблюд в Омской области убил сторожа охотничьей базы
Лавров назвал уже «почти настоящей» войну Запада с Россией
В Совфеде назвали главную ошибку Эстонии в отношениях с Россией
Материалы сюжета: Кубок Первого канала по фигурному катанию 2023: главное о турнире
Валиева: «Кубок Первого канала — это не просто соревнование и шоу, это настоящий праздник!»
Траньков о Кубке Первого канала: «Мне было приятно, что я в команде Валиевой»
Траньков о словах Загитовой на Кубке Первого: «Алина вправе вести себя так, как она считает нужным»
«Шоу круче, чем в Японии». Как Трусову гоняли по арене и как шутила Москвина: закулисье Кубка Первого канала
«Всегда можно придраться к составу, но зачем?» Валиева — о Кубке Первого канала
Роман Ротенберг болел за «Красную машину» Загитовой на Кубке Первого канала
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Траньков о словах Загитовой на Кубке Первого: «Алина вправе вести себя так, как она считает нужным»

Траньков о Кубке Первого канала: «Мне было приятно, что я в команде Валиевой»
Реклама
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры
Новости
RSS RSS
Все новости