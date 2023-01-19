Фигуриста Костомарова планируют отключить от ЭКМО

Врачи намерены отключить от аппарата для проведения экстракорпоральной мембранной оксигенации (ЭКМО) госпитализированного из-за пневмонии олимпийского чемпиона 2006 года в танцах на льду Романа Костомарова.

«Накануне к Костомарову впервые за все это время могла прийти супруга Оксана [Домнина]. Врачи планируют отключать его от ЭКМО. Это хороший знак, который говорит о том, что сейчас его организм уже способен функционировать самостоятельно», — сообщил источник ТАСС.

10 января Костомаров попал в реанимацию с пневмонией. Позднее стало известно, что 45-летний россиянин находится в больнице в Коммунарке, его подключили к аппарату ЭКМО.