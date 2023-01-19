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Сегодня, 10:00

Хореограф Мариинки Смекалов выбрал лучшего между Плющенко и Ягудиным

Тимур Ганеев
Корреспондент
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Евгений Плющенко и Алексей Ягудин.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Солист Мариинского театра, постановщик программ Елизаветы Туктамышевой Юрий Смекалов в интервью «СЭ» рассказал, почему считает Евгения Плющенко лучшим спортсменом, чем Алексей Ягудин.

— Кто как артист лучше — Плющенко или Ягудин?

— Провокационный вопрос. Стефан Ламбьель.

— А как спортсмен?

— Плющенко. У него есть абсолютное качество лидера, качество человека, который будет всегда добиваться своей цели. Будучи прооперированным несколько раз, он все равно получил свою вторую золотую медаль Олимпиады, пусть она и была в командном турнире. Не сдаваться — это уникальное качество. Вот как сегодня прошла игра в футбольном турнире, на котором мы с тобой были...

Евгений Плющенко и&nbsp;Сергей Семак. «Плющенко мог бы сыграть Базиля в «Дон-Кихоте», Семак — Золотого Божка в «Баядерке». Разговор с солистом Мариинки и хореографом Туктамышевой

Фигурное катание
Алексей Ягудин
Евгений Плющенко
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