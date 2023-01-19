Хореограф Смекалов раскрыл секрет спортивного долголетия Туктамышевой

Солист Мариинского театра, постановщик программ фигуристам группы Алексея Мишина Юрий Смекалов в интервью «СЭ» объяснил, в чем секрет долгой карьеры Елизаветы Туктамышевой.

— Она любит дело, которым занимается. Фигурное катание беспощадно к возрасту, но Лиза очень танцевальная, очень обаятельная, она этим и подкупает. Сейчас у нее появилась женственность, даже сексапильность. Плюс у нее есть интересные номера. Она любимица публики, даже если не войдет в тройку призеров, все равно приз зрительских симпатий достанется ей. У меня есть интересное наблюдение. Если у фигуриста будет шикарная программа, но где-то в концовке будет допущена ошибка, то почти все скажут: «Эх, программа была не очень».