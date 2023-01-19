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Сегодня, 10:30

Хореограф Смекалов раскрыл секрет спортивного долголетия Туктамышевой

Тимур Ганеев
Корреспондент
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Елизавета Туктамышева.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Солист Мариинского театра, постановщик программ фигуристам группы Алексея Мишина Юрий Смекалов в интервью «СЭ» объяснил, в чем секрет долгой карьеры Елизаветы Туктамышевой.

— Она любит дело, которым занимается. Фигурное катание беспощадно к возрасту, но Лиза очень танцевальная, очень обаятельная, она этим и подкупает. Сейчас у нее появилась женственность, даже сексапильность. Плюс у нее есть интересные номера. Она любимица публики, даже если не войдет в тройку призеров, все равно приз зрительских симпатий достанется ей. У меня есть интересное наблюдение. Если у фигуриста будет шикарная программа, но где-то в концовке будет допущена ошибка, то почти все скажут: «Эх, программа была не очень».

Если программа попроще, поунылее, но будет выполнена хорошо и без заметных ошибок, то все начнут говорить: «Ай молодцы! Какую программу поставили!» К сожалению, это специфика фигурного катания, за что этот вид спорта мне не всегда нравится. Почему я привел в пример Ламбьеля? Он всегда ставил себе программы сам. Все было очень танцевально и пластично! Да, у него не было стабильности и амплитуды, но его безумно любили зрители! У Лизы были года, когда у нее не все складывалось, но ее харизма и «танцевальность» всегда были на высоте.

Евгений Плющенко и&nbsp;Сергей Семак. «Плющенко мог бы сыграть Базиля в «Дон-Кихоте», Семак — Золотого Божка в «Баядерке». Разговор с солистом Мариинки и хореографом Туктамышевой

Фигурное катание
Елизавета Туктамышева
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