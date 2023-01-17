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Сегодня, 15:51

Жена Костомарова сообщила, что состояние экс-фигуриста остается стабильно тяжелым

Ана Горшкова
Корреспондент
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Роман Костомаров.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Жена олимпийского чемпиона в танцах на льду Романа Костомарова Оксана Домнина рассказала о состоянии здоровья экс-фигуриста.

«Состояние стабильно тяжелое. Сказать больше нечего», — приводит слова Домниной РИА «Новости».

Ранее Максим Ставиский рассказал, что 45-летний Костомаров остается в медикаментозной коме.

Фигурист 10 января попал в реанимацию с пневмонией. Сообщалось, что он находится в больнице в Коммунарке в тяжелом состоянии, его подключили к аппарату ЭКМО.

Костомаров выступал в танцах на льду в паре с Татьяной Навкой. Они становились олимпийскими чемпионами 2006 года, двукратными чемпионами мира, трехкратными чемпионами Европы и победителями трех финалов «Гран-при».

Ранее Навка призвала всех фанатов фигурного катания помолиться о здоровье Костомарова.

Источник: РИА Новости
Фигурное катание
Роман Костомаров
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