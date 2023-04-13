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Сегодня, 20:15

Фигурист Ветлугин об участии в стартах по критериям МОК: «Хотелось бы, чтобы у спортсменов было право голоса»

Дмитрий Кузнецов
Корреспондент отдела спорта
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Матвей Ветлугин.
Фото Федор Успенский, «СЭ»

Российский фигурист, один из главных героев турнира шоу-программ Матвей Ветлугин в интервью «СЭ» высказался об участии в международных соревнованиях по правилам, опубликованным МОК.

— Ты вообще веришь, что еще поучаствуешь в международных соревнованиях? Что думаешь по поводу дискуссии о критериях МОК?

— Понятно, что решаться все будет на уровне министерства, команд, федераций, — сказал Ветлугин. — Но единственное, что я могу сказать — хотелось, чтобы у спортсменов было право голоса, чтобы у них спросили мнение. Все-таки их карьера коротка, тем более в фигурном катании. И чтобы при условии предоставления выбора никого из спортсменов не осуждали.

— За время твоей карьеры России удастся вернуть флаг на международных соревнованиях?

— Думаю, для этого будут приложены большие усилия. Нам остается лишь ждать, верить и надеяться на самое лучшее.

28 марта 2023 года МОК рекомендовал международным спортивным федерациям допускать до стартов российских спортсменов, не поддерживавших СВО, в нейтральном статусе.

Матвей Ветлугин. «Не понимаю, как родители могут бить детей. Какие достижения стоят испорченной психики?» Интервью с одним из героев сезона в российском фигурном катании

Фигурное катание
Олимпиада
Сборная России по фигурному катанию
Матвей Ветлугин
МОК
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