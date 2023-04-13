Фигурист Ветлугин назвал главную цель в карьере

Подопечный Алексея Мишина, один из главных героев турнира шоу-программ Матвей Ветлугин в интервью «СЭ» рассказал, что может стать автором сценария к своим программам на следующий сезон, а также назвал одну из целей в карьере.

— На самом деле, с каждым сезоном шло избавление от рутины, и все больше и больше фигурное катание начинало нравиться, — сказал Ветлугин. — Идет некое совершенствование моих способностей, улучшение результатов. В последнее время я стал уделять больше внимания творческой составляющей, изучать с разных сторон хореографический аспект, думать о настроении в программах, жанрах, в которых хотелось бы себя реализовать. Хочется придумывать полноценные образы и законченные истории. Кратко, я стараюсь исследовать себя и искать направления, которые мог бы осилить.

— Ты бы мог сам придумать программу? Сюжет?

— Однажды сюжет уже был придуман, для турнира шоу-программ. На будущую короткую, да и произвольную я предлагаю идеи, мы в процессе постановки. Надеюсь, предложенный мной сценарий будет одобрен штабом.

— То есть хочется выделиться?

— Хочется запомниться. Иногда фигурное катание бывает чрезмерно стандартизованным. Кажется, что многие композиции были использованы сотни раз; по правилам мы должны демонстрировать определенный набор элементов, более того, фигуристы ограничены ресурсом установленного времени для программ, и как итог, остается мало возможности для фантазии. Было бы неплохо открыть нечто новое. И в том случае, если я не стану выдающимся спортсменом, но после карьеры останусь в фигурном катании, мне было бы приятно, если б меня вспоминали как фигуриста, который придумывал и катал необычные программы.

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