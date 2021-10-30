Фигурист Семененко рассказал о волнении перед выходом на лед. Он не смог вовремя вылететь на старт из-за проблем с визой

Российский фигурист Евгений Семененко прокомментировал свое выступление в короткой программе на этапе «Гран-при» в Канаде. Он набрал за свой прокат 87,71 балла.

«В Финляндии я получил для себя большой и очень важный опыт. Понял, что в короткой программе нужно быть очень внимательным. Теперь буду знать, что бывает, когда выходишь несобранным. Буду работать дальше так, чтобы подобное не повторялось. Сегодня на лед выходил переживал немного. О проблемах с визами говорить не хочу. Давайте без комментариев. Вроде бы чувствую себя неплохо, на тренировке тоже все хорошо было, все получалось. Карантин — уже знакомое ощущение, в прошлом сезоне мы долго сидели на карантине в том числе на сборах. Пытался находить себе занятие, старался подвигаться в номере, немного отдохну сейчас и с новыми силами в бой.

У меня был пока только дебют короткой программы на «Гран-при», впереди еще произвольная. Рад что прошлый сезон хорошо сложился и смог поехать на такие сильные соревнования. Опыт чемпионата мира мне сильно помогает. Я уже знаю, что такое кататься со знаменитыми фигуристами, я катался вместе с Ченом на тренировке перед показательными. Рад, что попал сегодня во вторую разминку вместе с ним", — сказал Семененко.