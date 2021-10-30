Американский фигурист Нэтан Чен показал лучший результат в короткой программе у мужчин на «Гран-при» Канады. Его результат — 106,72 балла.

Фигурное катание

Ванкувер (Канада)

«Гран-при»

Skate Canada

Мужчины

Короткая программа

1. Нэтан Чен (США) — 106,72.

2. Джейсон Браун (США) — 94,00.

3. Киган Мессинг (Канада) — 93,28.

4. Макар Игнатов (Россия) — 89,79.

5. Евгений Семененко (Россия) — 87,71.

6. Кейдзи Танака (Япония) — 78,83.

7. Сота Ямамото (Япония) — 78,78.

8. Александр Самарин (Россия) — 78,55.

9. Конрад Орзел (Канада) — 73,19.

10. Роман Садовский (Канада) — 72,94.

11. Томоки Хиваташи (США) — 72,92.

12. Морис Квителашвили (Грузия) — 71,60.