Чен выиграл короткую программу на «Гран-при» Канады, Игнатов — 4-й
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Американский фигурист Нэтан Чен показал лучший результат в короткой программе у мужчин на «Гран-при» Канады. Его результат — 106,72 балла.
Фигурное катание
Ванкувер (Канада)
«Гран-при»
Skate Canada
Мужчины
Короткая программа
1. Нэтан Чен (США) — 106,72.
2. Джейсон Браун (США) — 94,00.
3. Киган Мессинг (Канада) — 93,28.
4. Макар Игнатов (Россия) — 89,79.
5. Евгений Семененко (Россия) — 87,71.
6. Кейдзи Танака (Япония) — 78,83.
7. Сота Ямамото (Япония) — 78,78.
8. Александр Самарин (Россия) — 78,55.
9. Конрад Орзел (Канада) — 73,19.
10. Роман Садовский (Канада) — 72,94.
11. Томоки Хиваташи (США) — 72,92.
12. Морис Квителашвили (Грузия) — 71,60.
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