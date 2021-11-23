Фигурист Миронов рассказал о том, почему встал в пару с Екатериной Гейниш

Российский фигурист Илья Миронов, серебряный призер юношеских Олимпийских игр и финала юниорской серии «Гран-при» в паре с Дианой Мухаметзяновой, в интервью «СЭ» рассказал о том, как впервые начал выступать вместе со своей новой партнершей — Екатериной Гейниш.

«Я ее знал и до этого, а в пару нас поставила Нина Михайловна, решала она. Нина Михайловна организовала недавно новую группу, взяла Пепелеву и Плешкова, эта пара уже существовала. Кроме них она взяла Дмитрия Чигирева, меня и Катю. Она пробовала скатывать Катю с разными партнерами, но в итоге решила, что нам лучше попробовать тренироваться вместе», — сказал Миронов.

Отметим, что недавно пара Гейниш/Миронов заняла первое место на этапе Кубка России в Перми.