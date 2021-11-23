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Фигурист Миронов рассказал о том, почему встал в пару с Екатериной Гейниш

08:29

Российский фигурист Илья Миронов, серебряный призер юношеских Олимпийских игр и финала юниорской серии «Гран-при» в паре с Дианой Мухаметзяновой, в интервью «СЭ» рассказал о том, как впервые начал выступать вместе со своей новой партнершей — Екатериной Гейниш.

Диана Мухаметзянова и&nbsp;Илья Миронов. «Наверное, это можно сравнить с разводом супружеской пары». Уникальный случай — парники начали дружить после распада

«Я ее знал и до этого, а в пару нас поставила Нина Михайловна, решала она. Нина Михайловна организовала недавно новую группу, взяла Пепелеву и Плешкова, эта пара уже существовала. Кроме них она взяла Дмитрия Чигирева, меня и Катю. Она пробовала скатывать Катю с разными партнерами, но в итоге решила, что нам лучше попробовать тренироваться вместе», — сказал Миронов.

Отметим, что недавно пара Гейниш/Миронов заняла первое место на этапе Кубка России в Перми.

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Рустам Имамов все материалы автора
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