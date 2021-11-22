13-летняя японка Шимада исполнила четверной тулуп на внутреннем старте

13-летняя фигуристка из Японии Маи Шимада исполнила четверной тулуп во время своей произвольной программы на чемпионате Японии среди юниоров.

Прыжок получился докрученным и с чистым выездом, за что получил положительные оценки от судей.

По итогам старта Шимада заняла первое место и теперь поедет на чемпионат мира среди юниоров 2022 года. Он пройдет в болгарской Софии в марте следующего года. Потенциальные участники из России Софья Самоделкина и Софья Акатьева также владеют прыжками в четыре оборота.