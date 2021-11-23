Российский фигурист, серебряный призер юношеских Олимпийских игр и финала юниорской серии «Гран-при» Илья Миронов в интервью «СЭ» рассказал о том, как проходит подбор партнера и партнерши в спортивной школе «Вдохновение», где работает Нина Мозер.

«Итоговое решение не за нами. Решает Нина Михайловна. В первую очередь тренер смотрит на спортивную совместимость. Если он видит потенциал в совместной работе, то он ставит девушку и парня вместе, смотрит, как они катаются друг с другом, примеряет. И если только потом видит, что, несмотря на хороший потенциал, они ни в какую психологически друг другу не подходят, не ладят, то тогда все-таки может приниматься решения о замене партнера. Но я такого, скажу честно, практически не видел.

Твое отношение к партнерше мало кого волнует. Нужен результат, и отношение должно быть соответствующее. Рабочее. Важно понимать, работа — работой, а вне льда — другой вопрос. Никто не заставляет общаться после тренировок, можете хоть ненавидеть друг друга после старта, но на льду должна быть «химия», элементы. И даже романтика, если такой сюжет есть в программе. Это наша работа. Только сразу проясню, я говорю в целом о том, как устроено парное катание, не о себе. У нас с Катей прекрасные дружеские отношения. Мы хорошие приятели", — сказал Миронов.

Отметим, что ранее Миронов выступал в паре с Дианой Мухаметзяновой, с февраля этого года он тренируется с Екатериной Гейниш.