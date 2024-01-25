Фигурист Ковалев не понимает, зачем одиночницы делают четверные в маленьком возрасте

Фигурист Артем Ковалев заявил, что не видит смысла в четверных прыжках у одиночниц в маленьком возрасте.

12-летняя Маргарита Базылюк выиграла чемпионат России по прыжкам, который прошел на прошлой неделе. После окончания соревнования спортсменка исполнила каскад «четверной сальхов — ойлер — четверной сальхов».

«Видел каскад «четверной сальхов — ойлер — четверной сальхов» Базылюк. Не понимаю, зачем девочки делают четверные в таком маленьком возрасте, это круто, но не вижу смысла в этом, потому что международных соревнований никаких нет. Я не понимаю, зачем такие колоссальные нагрузки давать молодому организму», — приводит слова Ковалева ТАСС.

20-летний Ковалев на прошлом чемпионате России занял пятое место. В текущем сезоне он не соревновался из-за травмы.