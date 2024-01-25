Фигурное катание
Новости
Гран-при России Чемпионат России Гран-при Чемпионат мира
Главная
Фигурное катание

25 января, 23:11

Американская фигуристка Левито назвала Медведеву своим кумиром

Руслан Минаев
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте
Изабо Левито.
Фото Global Look Press

Чемпионка США по фигурному катанию Изабо Левито назвала российскую фигуристку Евгению Медведеву своим кумиром.

«Мне нравится наблюдать за тем, как она выросла, она моя любимая фигуристка на все времена. Она мой кумир и всегда нравилась мне. Я вдохновляюсь, глядя на нее и ее артистизм», — сказала Левито в интервью на YouTube-канале Ice Skating International Online.

16-летняя Левито в этом году стала чемпионкой США, в 2022-м она выиграла серебряную медаль финала Гран-при.

На ее счету также золото чемпионата мира среди юниоров 2022 года и командного чемпионата мира-2023.

Ранее российская фигуристка Милана Лебедева назвала Медведеву своим кумиром, а Камила Валиева включила в список своих кумиров Александру Трусову и Анну Щербакову.

Фигурное катание
Евгения Медведева
Изабо Левито
0
Читайте также
Помощник госсекретаря США призвал Киев начать платить за себя
Суд приговорил Дарью Трепову к 27 годам лишения свободы
Путин пообещал увеличивать МРОТ
На месте крушения Ил-76 в Белгородской области нашли фрагменты ракеты
Популярное видео
Козловский и Галлямов: обращение к ISU, рифмы, судейство
Аделия Петросян: чемпионат России, произвольная программа
Софья Муравьева: чемпионат России, произвольная программа
Камила Валиева: чемпионат России, произвольная программа
Мишина/Галлямов: чемпионат России, произвольная программа
Бойкова/Козловский: чемпионат России, произвольная программа
Чикмарева/Янченков: чемпионат России, произвольная программа
Камила Валиева: чемпионат России, короткая программа
Аделия Петросян: чемпионат России, короткая программа
Софья Муравьева: чемпионат России, короткая программа
Евгений Семененко: чемпионат России, произвольная программа
Владислав Дикиджи: чемпионат России, произвольная программа
Петр Гуменник: чемпионат России, произвольная программа
Степанова/Букин: чемпионат России, произвольный танец
Худайбердиева/Базин: чемпионат России, произвольный танец
Хавронина/Нарижный: чемпионат России, произвольный танец
Мишина/Галлямов: чемпионат России, короткая программа
Бойкова/Козловский: чемпионат России, короткая программа
Косторная/Куница: чемпионат России, короткая программа
Владислав Дикиджи: чемпионат России, короткая программа
Евгений Семененко: чемпионат России, короткая программа
Дмитрий Алиев: чемпионат России, короткая программа
Александра Степанова/Иван Букин: чемпионат России, ритм-танец
Елизавета Худайбердиева/Егор Базин: чемпионат России, ритм-танец
Софья Леонтьева/Даниил Горелкин: чемпионат России, ритм-танец
Костомаров и Навка повторили олимпийский номер
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Фигурист Ковалев рассказал о восстановлении после перелома ноги

Фигурист Ковалев не понимает, зачем одиночницы делают четверные в маленьком возрасте

Наши в НХЛ

Новости
RSS RSS
Все новости