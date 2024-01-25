Американская фигуристка Левито назвала Медведеву своим кумиром

Чемпионка США по фигурному катанию Изабо Левито назвала российскую фигуристку Евгению Медведеву своим кумиром.

«Мне нравится наблюдать за тем, как она выросла, она моя любимая фигуристка на все времена. Она мой кумир и всегда нравилась мне. Я вдохновляюсь, глядя на нее и ее артистизм», — сказала Левито в интервью на YouTube-канале Ice Skating International Online.

16-летняя Левито в этом году стала чемпионкой США, в 2022-м она выиграла серебряную медаль финала Гран-при.

На ее счету также золото чемпионата мира среди юниоров 2022 года и командного чемпионата мира-2023.

Ранее российская фигуристка Милана Лебедева назвала Медведеву своим кумиром, а Камила Валиева включила в список своих кумиров Александру Трусову и Анну Щербакову.