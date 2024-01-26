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Сегодня, 15:14

В Кубке Первого канала впервые выступят три команды

Сергей Разин
корреспондент
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Три команды впервые примут участие в Кубке Первого канала, сообщает официальный Telegram-канал Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР).

Каждая команда будет состоять из двух спортивных пар, двух танцевальных дуэтов, а также четырех фигуристов и четырех фигуристок.

Также в турнире примут участие шесть спортивных пар, три из которых будут выбраны по итогам спортивных результатов чемпионата России и Спартакиады, по одной выберут через голосования болельщиков и СМИ, еще одна будет выбрана федерацией. Шесть танцевальных дуэтов будут отобраны по тем же критериям.

Кубок Первого канала пройдет 2-3 марта в Санкт-Петербурге.

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