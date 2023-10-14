Костомаров сел за руль автомобиля: «Счастья полные штаны»

Фигурист Роман Костомаров опубликовал видео за рулем автомобиля.

«Ну вот я и поехал. Счастья полные штаны», — подписал видео Костомаров.

Ранее Костомаров выложил видео, как поднимается по лестнице на протезах.

В начале 2023 года Костомарова госпитализировали с диагнозом «пневмония». Из-за развившегося некроза фигуристу провели несколько операций по ампутации конечностей.

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