Костомаров сел за руль автомобиля: «Счастья полные штаны»
Фигурист Роман Костомаров опубликовал видео за рулем автомобиля.
«Ну вот я и поехал. Счастья полные штаны», — подписал видео Костомаров.
Ранее Костомаров выложил видео, как поднимается по лестнице на протезах.
В начале 2023 года Костомарова госпитализировали с диагнозом «пневмония». Из-за развившегося некроза фигуристу провели несколько операций по ампутации конечностей.
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