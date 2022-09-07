Фигурист Игнатов рассказал о состоянии после опасного падения на прокатах в Санкт-Петербурге

Фигурист сборной России Макар Игнатов представил новую произвольную программу в рамках контрольных прокатов в Санкт-Петербурге. Постановка сделана под музыку из кинофильма «Великий Гэтсби». В начале проката Макар плашмя упал с четверного риттбергера. После фигурист поделился состоянием после этой ошибки и рассказал о планах на сезон.

— Это рабочий момент, так бывает, это спорт, никто от этого не застрахован. Почему-то такие падения зачастую бывают на стартах. Может быть, психологическое. Нет такого, что это для меня обыденное падение. Наверное, на стрессе, на нервах. Из-за проблем с коньками? Тоже есть, но коньки коньками, но это никого не волнует. Форма хорошая для этой части сезона, на разминке все сделал. Не знаю, почему так получилось с риттбергером. Контрольные прокаты на то и контрольные, чтобы проконтролировать все.

— Расскажите немного про произвольную программу.

— «Великий Гэтсби», Никита Михайлов ставил. Он ее предложил, часть немного изменили, но вылилось вот в это. Я был самим Гэтсби.

— Контент такой же, как в прошлом сезоне?

— Немного усложненный, в прошлом году я прыгал четыре четверных и только один тройной аксель. В этом сезоне один четверной перекинули во вторую половину, и будет два Каспля. Потихоньку в усложнение уходим. Контент уже выкатывал на тренировках.