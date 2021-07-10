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Фигурист Ханю рассказал о главное цели на сезон

17:18
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Японский фигурист Юдзуру Ханю рассказал о задачах на сезон-2021/22.

«У меня есть стойкое намерение сделать аксель в четыре оборота в этом сезоне. Это моя цель на этот год.

Олимпиада-2022 в Пекине уже близко, но я думаю, что у меня уже нет столько же энергии, сколько было перед Сочи-2014 и Пхенчханом-2018»,— приводит слова Ханю Mainichi.

Ханю является двукратным Олимпийским чемпионом 2014 и 2018 года. Он дважды выигрывал чемпионат мира и один раз чемпионат четырех континентов.

Дополнительная информация:

https://mainichi.jp/articles/20210709/k00/00m/050/336000c

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