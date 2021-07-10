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Щербакова рассказала о подготовке к олимпийскому сезону

18:04
Анна Щербакова. Фото Дарья Исаева., «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Анна Щербакова. Фото Дарья Исаева., «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Чемпионка мира Анна Щербакова заявила, что постарается максимально быстро набрать оптимальную форму перед стартом нового сезона.

«Конечно, я сразу понимала, что сезон будет ответственный, и именно поэтому много занималась на отдыхе, готовилась к сезону, чтобы сразу быть в форме. Вносят коррективы травмы. Стараюсь настраиваться, будет тяжело восстанавливаться. Я постараюсь все это максимально быстро преодолеть и войти в форму», — сказала Щербакова ТАСС.

29 июня спортсменка сообщила, что получила травму на сборах в Новогорске.

Олимпийские игры 2022 года пройдут с 4 по 20 февраля в Пекине.

Дополнительная информация:

https://tass.ru/sport/11874739

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Иван Шитик все материалы автора

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