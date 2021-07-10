Щербакова рассказала о подготовке к олимпийскому сезону
18:04
Чемпионка мира Анна Щербакова заявила, что постарается максимально быстро набрать оптимальную форму перед стартом нового сезона.
«Конечно, я сразу понимала, что сезон будет ответственный, и именно поэтому много занималась на отдыхе, готовилась к сезону, чтобы сразу быть в форме. Вносят коррективы травмы. Стараюсь настраиваться, будет тяжело восстанавливаться. Я постараюсь все это максимально быстро преодолеть и войти в форму», — сказала Щербакова ТАСС.
29 июня спортсменка сообщила, что получила травму на сборах в Новогорске.
Олимпийские игры 2022 года пройдут с 4 по 20 февраля в Пекине.
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