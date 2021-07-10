Авербух: «У Медведевой действительно есть все для парного катания»

Хореограф и продюсер Илья Авербух в интервью «Газете.ru» рассказал о стартовавшем в Сочи ледовом спектакле «Анна Каренина», где одну из главных ролей исполняет Евгения Медведева. По его словам, фигуристка могла бы выступать в парном катании.

— Я думаю, что у Жени действительно есть все для этого, но тут уже должно быть принято ее внутреннее решение о переходе в другой вид фигурного катания, — отметил Авербух. — Хотя я вижу в этом определенный мостик для многих девчонок, которые в какой-то момент не могут уже выйти на уровень четверных прыжков, но прекрасно владеют тройными прыжками и чувствуют в себе силы.

Думаю, что переход Жени в парное катание или, по крайней мере, ее выступление в дуэте в нашем спектакле может подтолкнуть многих к переходу в парное катание, в котором Россия является флагманом мирового фигурного катания.

— Вы готовы отпустить Медведеву на контрольные прокаты сборной России 11-12 сентября, если она изъявит желание?

— Женя должна сама сообщить, планирует ли участвовать в этих прокатах. Об этом правильнее спросить у нее. Если Женя скажет, что хочет участвовать в контрольных прокатах, то, конечно, мы придумаем, кто будет исполнять ее роль на это время (разговор состоялся до того момента, как Медведева объявила, что не идет в сезон. — «Газета.Ru»).