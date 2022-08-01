Загитова высказалась о работе тренером: «Пока не хочу, мне интересно телевидение»
Загитова заявила, что ей интересна работа на телевидении
Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова заявила, что на данный момент ей интереснее работа на телевидении, нежели перспектива тренерской карьеры.
«Хочу ли я быть тренером? Знаете, я думала над этим вопросом. Но пока у меня столько перемен в жизни, поэтому трудно сказать, что будет дальше. Конечно же, я задумывалась о карьере тренера. Мне очень нравится работать с детьми. Но пока что я не хочу работать тренером. Может быть, в будущем это станет возможно. Пока что я хочу связать свою жизнь с телевидением, что-то в этом роде», — передает слова Загитовой корреспондент «СЭ».
Загитова выступала в качестве ведущей телевизионного шоу «Ледниковый период» в течение двух последних сезонов.
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