Загитова высказалась о работе тренером: «Пока не хочу, мне интересно телевидение»

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова заявила, что на данный момент ей интереснее работа на телевидении, нежели перспектива тренерской карьеры.

«Хочу ли я быть тренером? Знаете, я думала над этим вопросом. Но пока у меня столько перемен в жизни, поэтому трудно сказать, что будет дальше. Конечно же, я задумывалась о карьере тренера. Мне очень нравится работать с детьми. Но пока что я не хочу работать тренером. Может быть, в будущем это станет возможно. Пока что я хочу связать свою жизнь с телевидением, что-то в этом роде», — передает слова Загитовой корреспондент «СЭ».

Загитова выступала в качестве ведущей телевизионного шоу «Ледниковый период» в течение двух последних сезонов.