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Сегодня, 10:29

Евгения Медведева поделилась ожиданиями от предстоящего шоу в честь Татьяны Тарасовой

Медведева рассказала об ожиданиях от шоу в честь юбилея Татьяны Тарасовой
Виктория Кравченко
Читать «СЭ» в
Евгения Медведева.
Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II

Российская фигуристка Евгения Медведева рассказала о деталях своего выступления в шоу в честь заслуженного тренера СССР Татьяны Тарасовой.

Девушка отметила, что ее номер будет новым под музыку Хиблы Герзмавы.

«Под живое исполнение, под оперное тем более, думаю, получится очень красиво. Татьяне Анатольевне понравится. Платье будет такое же, какое было на шоу «Ледниковый период» в Санкт-Петербурге», — сказала Медведева в эфире программы «Доброе утро» на Первом канале.

Шоу, посвященное Тарасовой, пройдет 15 апреля во Дворце спорта «Лужники» в Москве.

Источник: https://www.1tv.ru/
Фигурное катание
Евгения Медведева
Татьяна Тарасова
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