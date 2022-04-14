Илья Авербух восхитился силой духа Татьяны Тарасовой

Хореограф Илья Авербух рассказал об эпизоде, связанном с Татьяной Тарасовой во время съемок «Ледникового периода» на Первом канале. Он подчеркнул, что мог бы бесконечно восхищаться ею.

«За несколько дней до начала очередных съемок «Ледникового периода» из жизни ушла старшая сестра Тарасовой — Галина. Мы понимали, что съемки без Татьяны Анатольевны, главного судьи проекта (и, как показала жизнь, — бессменного!), невозможны. Но и она понимала, что переносить съемки нельзя. И подала пример силы человеческого духа, ответственности перед командой, когда приехала к нам — абсолютно черная, «выключенная».

При этом в нужный момент Татьяна Анатольевна взяла себя в руки, и всю съемку — часов пять — мы видели Тарасову, сопереживающую участникам, разговаривающую со зрителями. А как только камеры выключили, она буквально сдулась, как шарик. Вот такой Татьяна Анатольевна по-настоящему талантливый и очень сильный человек», — цитирует Авербуха «7 дней».

15 и 16 апреля в Москве пройдет шоу, посвященное юбилею заслуженного тренера России Татьяны Тарасовой.