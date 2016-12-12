Евгения Медведева: "О тренере нельзя судить по ученикам"

Россиянка Евгения Медведева, одержавшая победу в финале серии "Гран-при" в Марселе с мировым рекордом, отметила, что в ее характере появились черты, которых не было у ее родителей, но есть у тренера. По словам фигуристки, 8 лет назад, когда она попала к Этери Тутберидзе, ее характер был совершенно не сформирован.

– Меня иногда родители после тренировок спрашивают, как у остальных в группе дела, кому что удается?, – приводит ТАСС слова Медведевой. - А я не знаю ‒ я не видела, мне не до этого.

– Вы с детства такой сосредоточенный спортсмен?

– Я не была такой изначально. Я попала к Этери Георгиевне Тутберидзе половину своей жизни назад, точнее, восемь лет назад, совсем ребенком. Мой характер на тот момент был совершенно не сформирован. А сейчас в моем характере появились черты, которых не было у моих родителей. Но есть у моего тренера.

– Как вы относитесь к мнению о том, что спортсмен является лицом тренера?

– Думаю, что о лице тренера нельзя судить по ученикам. Есть спортсмены, которые хотят к чему-то стремиться, а есть и другие. У кого-то больше данных, у кого-то меньше. Мы все разные ‒ у нас разные тела, разные жизни, разные характеры, национальности. Поэтому нет, я с таким высказыванием не согласна.