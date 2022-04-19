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Сегодня, 16:09

Плющенко считает, что Трусова может исполнить пятерной прыжок

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Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Евгений Плющенко высказался о желании серебряного призера Олимпийских игр-2022 Александры Трусовой исполнить прыжок в пять оборотов.

«Я верю, что Трусова может исполнить пятерной. Это возможно. Будем смотреть. Если у Саши получится, она станет еще более великой фигуристкой», — цитирует Плющенко Sport24.

Трусова — первая фигуристка в истории, исполнившая на соревнованиях под эгидой Международного союза конькобежцев четверные лутц, тулуп и флип. Она первая исполнила два четверных в одной программе, а также первая исполнила три четверных.

На Олимпиаде-2022 в Пекине 17-летняя Трусова стала первой исполнительницей, которая сделала пять четверных прыжков в одной программе.

Источник: https://sport24.ru/news/figureskating/2022-04-19-plyushchenko-ya-veryu-chto-trusova-mozhet-ispolnit-pyaternoy-eto-vozmozhno
Фигурное катание
Александра Трусова
Евгений Плющенко
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