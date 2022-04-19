Леонова оценила шансы Трусовой прыгнуть пятерной прыжок

Серебряный призер чемпионата мира Алена Леонова поделилась мнением о желании Александры Трусовой исполнить пятерной прыжок.

«Не могу сказать, что эта история — реальная, — приводит слова Леоновой «РБ Спорт». — Пока никто не сделал прыжок в четыре с половиной оборота. Мы видели, что Юдзуру Ханю пытался исполнить четверной аксель, но не получилось. Воздержусь от комментария, что «Да! Саша сможет!», пока не увижу прыжок в четыре с половиной от Юдзуру или от кого-то еще. Когда будет понимание, что есть какой-то запас на пять оборотов, тогда можно рассуждать на эту тему.

А пробовать тренировать — почему бы и нет. Мы знаем рвение Саши, насколько она всегда старается быть лучшей и всегда чем-то удивлять. В ее характере я не сомневаюсь. В любом случае это очень долгие тренировки. И произойдет это нескоро».

Трусова является серебряным призером зимних Олимпийских игр-2022, бронзовым призером чемпионата мира и двукратным бронзовым призером чемпионатов Европы.