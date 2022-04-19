Фигурное катание
Новости
Чемпионат России Чемпионат Европы Чемпионат мира Командный чемпионат мира Зачет Гран-при
Гран-при
Главная
Фигурное катание

Сегодня, 16:24

Леонова оценила шансы Трусовой прыгнуть пятерной прыжок

Екатерина Савостина
Корреспондент
Читать «СЭ» в

Серебряный призер чемпионата мира Алена Леонова поделилась мнением о желании Александры Трусовой исполнить пятерной прыжок.

«Не могу сказать, что эта история — реальная, — приводит слова Леоновой «РБ Спорт». — Пока никто не сделал прыжок в четыре с половиной оборота. Мы видели, что Юдзуру Ханю пытался исполнить четверной аксель, но не получилось. Воздержусь от комментария, что «Да! Саша сможет!», пока не увижу прыжок в четыре с половиной от Юдзуру или от кого-то еще. Когда будет понимание, что есть какой-то запас на пять оборотов, тогда можно рассуждать на эту тему.

А пробовать тренировать — почему бы и нет. Мы знаем рвение Саши, насколько она всегда старается быть лучшей и всегда чем-то удивлять. В ее характере я не сомневаюсь. В любом случае это очень долгие тренировки. И произойдет это нескоро».

Трусова является серебряным призером зимних Олимпийских игр-2022, бронзовым призером чемпионата мира и двукратным бронзовым призером чемпионатов Европы.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/alena-leonova-o-vozmozhnom-pyaternom-pry-zhke-trusovoj-v-ee-haraktere-ne-somnevayus-no-istoriya-poka-ne-real-naya/
Фигурное катание
Александра Трусова
Алена Леонова
1
0
Читайте также
Как бросить пить пиво каждый день?
Подробности трагедии Роналду. Криштиану сам выбирал дату рождения близнецов, два дня назад у него была семейная вечеринка
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Плющенко считает, что Трусова может исполнить пятерной прыжок
Реклама
Прогнозы на спорт
Канал Спорт-Экспресс на YouTube
Новости
RSS RSS
Все новости